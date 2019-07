Biberach/Kinzigtal – Vollbrand eines Mähdreschers

Anzeige

Biberach (ots) – Am frühen Donnerstagabend, wurde der Polizei über die Integrierte Leitstelle der Brand eines Mähdreschers in Biberach/Kinzigtal, Ortsteil: Fröschbach, mitgeteilt. Der Mähdrescher brannte vollständig aus. Die Brandursache ist unklar. Weil die Erntemaschine direkt neben dem Bahngleis stand und zudem das abgeerntete Stoppelfeld auch noch Feuer fing, wurde der Bahnverkehr auf der Schwarzwaldbahn durch Rauch behindert. Die Bundespolizei veranlasste für rund eine halbe Stunde ein „Fahren auf Sicht“ wovon drei Züge betroffen waren und insgesamt 16 Verspätungsminuten anfielen. Die eingesetzten Feuerwehren konnten die Brände an Maschine und Stoppelfeld löschen. Sie wurden von zwei ortsansässigen Landwirten mit ihren großen Wasserfässern dabei unterstützt. Am Mähdrescher entstand Totalschaden, der auf rund 125.000 Euro beziffert wird. /Br

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4332898