Biberach – Mit unsicherer Fahrweise

Biberach (ots) – Eine Zeugin konnte am Sonntagabend beobachten, wie der Lenker eines Ford eine etwas zu schnelle und unsichere Fahrweise auf der B33 an den Tag legte. Nach dem Verlassen der Bundesstraße, konnte der Autofahrer gegen 21 Uhr in Oberharmersbach durch Beamte des Polizeireviers Haslach kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von über zwei Promille zutage. Nach Auswertung einer anschließend erhobenen Blutprobe erwartet den Ford-Fahrer eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. /ma

