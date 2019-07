Biberach – Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Rollerdiebstahl

Anzeige

Biberach (ots) – Ein bislang unbekannter Dieb hat am Dienstagabend im Jägerpfad versucht, einen Roller zu stehlen. Dabei wurde zwischen 18 Uhr und 20 Uhr am Objekt der Begierde die Frontverkleidung abgeschraubt und mehrere Kabel durchtrennt. Nachdem das Kurzschließen des Gefährts offensichtlich misslang, wurde dieses etwa 200 Meter vom ursprünglichen Abstellort abgelegt. Der Helm, welcher sich am Roller befand, wurde entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 100 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 07832/97592-0 um Hinweise.

