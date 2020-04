Biberach – Zeugen nach Unfall auf der B 33 gesucht!

Anzeige

Biberach (ots) – Wie den Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach nachträglich angezeigt wurde, soll es am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr zu einem Unfall auf Höhe der Ausfahrt der B 33 in Höhe Biberach Nord gekommen sein. Ein Lastwagen fuhr zu dieser Zeit, offenbar ohne ausreichend auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die Bundesstraße ein. Ein zu diesem Zeitpunkt dort ebenfalls in Richtung Offenburg fahrender 28-jähriger Lenker eines silbernen BMW der 3er-Serie musste daraufhin so stark bremsen um einen Unfall zu verhindern, dass sein Auto ins Schleudern und wurde beschädigt. Auch soll ein ihm nachfolgender Autofahrer stark zum Abbremsen gezwungen worden sein. Zeugen, die das geschilderte beobachteten, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07835 54749-0 an die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach.

/rs

