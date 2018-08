Bietigheim – Alkoholisiert gestürzt

Anzeige

Bietigheim (ots) – Beim Versuch an einem parkenden Auto vorbei zu fahren, stürzte am Montagabend gegen 23:30 Uhr ein 53-jähriger Radler in der Rheinstraße. Weder verletzte sich der Mann dabei selbst, noch wurde das Auto beschädigt. Die Besatzung eines Streifenwagens konnte den Vorfall jedoch beobachten und überprüfte den Mann. In seiner Alkoholisierung von rund eineinhalb Promille war der augenscheinliche Grund für den Vorfall schnell gefunden. Nach der Auswertung einer entnommenen Blutprobe droht ihm ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4028340