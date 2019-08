Bietigheim – Dieseldiebstahl

Anzeige

Bietigheim (ots) – Ein Lkw-Fahrer konnte durch Beamte des Polizeirevier Gaggenau auf frischer Tat beim Dieseldiebstahl aus dem firmeneigenen Lastwagen gestellt und festgenommen werden. Ein Hinweisgeber hatte am Dienstag kurz nach 2 Uhr die Polizei verständigt. Gegen 3:15 Uhr konnten die Beamten den 41-Jährigen dabei beobachten, wie er im Bereich Bietigheim, an der Zufahrt zu einem Kieswerk mit dem Sattelzug vorfuhr, anhielt und Diesel in ein im dortigen Gebüsch bereitgestellten Kanister „abschläuchelte“. Den Berufskraftfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4347433