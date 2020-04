Bietigheim – Durch Hund angefallen

Anzeige

Bietigheim (ots) – Am Mittwoch um 15:51 Uhr wurde eine 23 Jahre alte Frau in der Hangstraße von einem zweier Hunde angefallen, welche von zwei Jugendlichen geführt wurden. Die Frau befand sich in einem Waldstück im Bereich der Kleingartenanlage, als ihr zwei Jugendliche entgegenkamen, welche jeweils einen angeleinten Hund mitführten. Als sie auf Höhe der Jugendlichen war, fiel einer der Hunde sie plötzlich an. Der Jugendliche riss den Hund zurück, aber die Frau erlitt trotzdem Bisswunden und Blutergüsse. Die Jugendlichen entfernten sich vom Geschehen, ohne sich zu erkennen zu geben. Einer der Hunde war hellbraun und mittelgroß, der andere schwarz-weiß. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 07222/761-0.

