Bietigheim – Lkw-Brand

Bietigheim (ots) – Ein technischer Defekt dürfte heute Morgen zum Brand eines Lasters in der Muggensturmer Landstraße geführt haben. Der Fahrer des Schwergewichts hatte kurz nach 5.30 Uhr an der Einfahrt zu einem Kieswerk Rauchschwaden am Fahrzeug und etliche Warnleuchten an seinen Armaturen bemerkt. Nach dem Verlassen des Havaristen gelang es dem Chauffeur mithilfe eines Feuerlöschers Schlimmeres zu verhindern. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. /pb

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4025231