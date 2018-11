Bietigheim – Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Bietigheim (ots) – Nachdem am Donnerstagmittag mehrere in der Industriestraße geparkte Autos durch Unbekannte beschädigt wurden, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Die vier geparkten Pkws wurden im Zeitraum zwischen 12.50 Uhr und 13.20 Uhr auf der rechten Fahrzeugseite, vermutlich durch einen spitzen Gegenstand, beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 5.000 Euro. Personen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachten konnten oder Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Nummer 07245/912710, mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. /ma

