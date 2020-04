Bietigheim – Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Bietigheim (ots) – Am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, befuhr eine 81-jährige Radfahrerin die Georg-Elser-Straße in Richtung Bahnunterführung. Aus bislang ungeklärter Ursache, unmittelbar nach Durchfahrt der Unterführung, stürzte sie alleinbeteiligt und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie in das Städtische Klinikum Karlsruhe verbracht.

