Bietigheim – Radfahrerin leicht verletzt

Bietigheim (ots) – Eine 82 Jahre alte Radfahrerin hat sich am Donnerstagnachmittag nach einer Kollision mit dem VW einer 56-Jährigen leichte Verletzungen zugezogen und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin hatte hierbei gegen 16.45 Uhr am Kreisverkehr der Malscher Straße / Badenstraße die Vorfahrt der im Kreisel befindlichen Seniorin missachtet. Der entstandene Sachschaden dürfte im Bereich mehrerer Hundert Euro liegen.

