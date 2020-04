Bietigheim – Verbale Streitigkeiten

Anzeige

Bietigheim (ots) – Nach ersten Erkenntnissen dürften finanzielle Unstimmigkeiten am Sonntagnachmittag zu mehreren Streitereien in der Badenstraße und in der Sofienstraße geführt haben. Demnach soll ein 20-Jähriger gegen 17 Uhr unweit einer Eisdiele einen 19-Jährigen zur Herausgabe seines Mobiltelefons genötigt und ihm hierbei mit Schlägen gedroht haben. Wenig später nahm der Disput vor einem Anwesen in der Sofienstraße seinen Lauf. Hierbei soll es zu gegenseitigen Bedrohungen gekommen sein. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und versuchen nun, die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung zu durchleuchten.

