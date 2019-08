Baguettebrötchen führt zu Großeinsatz in Birkenfeld

Anzeige

Ein im Backofen vergessenes Baguettebrötchen hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei in Birkenfeld ausgelöst. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe jetzt mit.

Die Anwohner der Dieselstraße waren gegen 1.55 Uhr durch einen aktiven Rauchmelder aufgeschreckt worden. Sie alarmierten deshalb die Feuerwehr. Da die Einsatzkräfte vor Ort Rauch rochen, wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert.

Mann schläft während des Großeinsatzes auf dem Sofa

Die von dem Alarm betroffene Wohnung wurde geöffnet, nachdem auf Klopfen und Klingeln niemand reagiert hatte. In der Wohnung trafen die Rettungskräfte den Bewohner schlafend auf dem Sofa an. Der mit circa 1,6 Promille alkoholisierte 38-Jährige hatte aufgrund seines Zustandes offensichtlich das Baguettebrötchen vergessen.

Auch die laut Mitteilung massive Rauchentwicklung in seiner Küche schien seinen Schlaf nicht gestört zu haben. Wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach dem Belüften der Wohnung konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

BNN