Birkenfeld- Auto zerkratzt- hoher Sachschaden- Zeugen gesucht

Birkenfeld (ots) – Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch einen in der Mühlgasse in Gräfenhausen am Straßenrand geparkten Peugeot ringsum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An dem nagelneuen Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Birkenfeld, Telefon 07231 471858, erbeten.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4242262