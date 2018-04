Birkenfeld – Betrunkener Autofahrer verursachte Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Birkenfeld (ots) – Am Mittwoch, um 01:00 Uhr, fuhr ein 37-jähriger BMW-Fahrer in Birkenfeld auf der Industriestraße. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Straßenrand parkenden Dacia. Dieser wurde daraufhin auf einen dahinter parkenden Hyundai geschoben. Beide parkende Autos wurden beschädigt, glücklicherweise verletzte sich niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des Polizeireviers Neuenbürg beim Unfallverursacher einen Blutalkoholwert von über 1,5 Promille fest. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

