Birkenfeld – Drei Verletzte bei Unfall

Enzkreis (ots) – Drei verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000

Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag

auf der Kreisstraße K4576 bei Birkenfeld ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 84-jährige Fahrer eines

Peugeots gegen 12:40 Uhr die K4541 und wollte an der Einmündung zur

K4576 nach links in diese einbiegen. Dabei übersah er offenbar die

auf der K4576 aus Richtung Birkenfeld herannahende 20-jährige

Fahrerin eines VWs, die einen Zusammenstoß mit dem einbiegenden Pkw

nicht mehr vermeiden konnte. Der Peugeot wurde durch die Wucht der

Kollision nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, wo er eine

Böschung hinunterrutschte, bevor er letztlich zum Stehen kam. Der

84-jährige Unfallverursacher sowie seine 83-jährige Beifahrerin

erlitten durch den Unfallhergang schwere Verletzungen, die 20-Jährige

wurde leicht verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort

und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4021937