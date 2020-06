Birkenfeld – Einbrecher dringen in Wohnung ein

Anzeige

Birkenfeld (ots) – Am Mittwoch, zwischen 16:30 und 22:30 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in Birkenfeld eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Rathausgasse. Dort wirkten sie mit einem Werkzeug und massiver Gewalt auf die Eingangstüre einer Wohnung ein und gelangten so ins Innere. Nachdem die Täter die Räumlichkeiten durchwühlt hatten, verließen sie das Anwesen wieder und flüchteten mit mehreren Hundert Euro Bargeld, die sie erbeuten konnten. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-4444 zu melden.

