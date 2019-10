Birkenfeld – Einbrecher sucht Gebrauchtwagenhandel auf

Anzeige

Enzkreis (ots) – Mehrere Modellautos, eine Geldzählmaschine sowie ein Auslesegerät für Fahrzeuge, hat ein Einbrecher am Samstagabend zwischen 17:00 Uhr und 22.15 Uhr in der Wildbader Straße in Birkenfeld erbeutet.

Nach den Feststellungen der Polizei, war der Unbekannte über die Eingangstür in das Bürohaus eingedrungen. Im Inneren öffnete er gewaltsam eine Toilettentür und nahm die aufgefundenen Wertgegenstände in den Räumen an sich. Das Diebesgut hatte ein Wert von ca. 1.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden wir auf 2.000 Euro geschätzt.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/79120 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4400269