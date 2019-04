Birkenfeld – Einbruch in Firmengebäude

Anzeige

Birkenfeld (ots) – Am Samstag wurde in eine Firma in der Birkenfelder Enzstraße eingebrochen, wobei über das entwendete Diebesgut noch keine Aussage getroffen werden kann. Dem oder den Tätern gelang es, sich in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.30 Uhr gewaltsam Zugang im Bereich der Laderampe zum Bürokomplex der Firma Zutritt zu verschaffen.

Im Innern wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Was hierbei genau entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Der festgestellte Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2.000 Euro. Wer hierzu möglicherweise relevante Feststellungen gemacht hat, wendet sich unter 07082/7912-0 bitte an das Polizeirevier Neuenbürg.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4245681