Birkenfeld – Einbruch in Hotel und Imbiss

Birkenfeld (ots) – In der Nacht zum Freitag wurde in Birkenfeld sowohl in ein Hotel als auch in einen in der Nähe befindlichen Imbiss eingebrochen.

In die Geschäftsräume des Schnell-Imbiss in der Hauptstraße gelangten die Täter über den Hinterhof, von wo aus sie gewaltsam ein Fenster aufbrachen. Im Innern konnte sie einen dreistelligen Bargeldbetrag an sich nehmen. Ebenfalls über ein Fenster ist es den vermutlich gleichen Tätern gelungen, in das Büro eines Hotels in der Silcherstraße einzudringen. Da es hier nichts zu holen gab, verließen sie das Anwesen wieder ohne Beute, verursachten aber bei ihrem Vorgehen einen Sachschaden von rund 800 Euro. Ein Hotelgast hat gegen 3 Uhr ein verdächtiges Geräusch vernommen. Dabei könnte es sich um eine heruntergefallenen Vase gehandelt haben, die beim Einsteigen durch das Fenster zu Boden fiel.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 in Verbindung.

