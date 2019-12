Birkenfeld – Feuchte Schuhsohle führt zu Verkehrsunfall mit einer Verletzen

Anzeige

Enzkreis (ots) – Am Donnerstag hat sich in Birkenfeld ein Unfall ereignet, bei dem eine 45-jährige Frau leicht verletzt wurde.

Die 45-Jährige war gegen 15:30 Uhr vom Arlinger kommend auf der Alten Pforzheimer Straße unterwegs, als sie verkehrsbedingt anhalten musste. Eine hinter ihr fahrende, 64-jährige Fahrzeugführerin wollte ebenso abbremsen. Nach bisherigen Feststellungen rutschte sie jedoch wegen ihrer feuchten Schuhsohle vom Bremspedal ab und fuhr in der Folge auf das vor ihr fahrende Fahrzeug der 45-Jährigen auf. Diese erlitt dadurch Schmerzen am Hinterkopf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

