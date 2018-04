Birkenfeld – Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Enzkreis (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 20.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 4538. Eine 57-Jährige wollte kurz nach 08.00 Uhr mit ihrem Pkw von der Landesstraße 562 nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Birkenfeld kommenden Pkw und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug noch gegen einen in Richtung Birkenfeld fahrenden Pkw mit Anhänger. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Pkw der Verursacherin musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr durch Polizeibeamte geregelt.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3926636