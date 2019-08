Birkenfeld- Kind beschädigt Fahrzeug- Zeugen gesucht

Anzeige

Birkenfeld (ots) – Am Donnerstagabend hat ein Kind in der Dietlinger Straße einen dort abgestellten Audi beschädigt. Zeugen konnten beobachten, wie gegen 19.30 Uhr ein Kind auf dem Gehweg unterwegs war und mit seinem Fahrrad stürzte. Dabei prallte es gegen den rechten Kotflügel des Fahrzeugs und richtete einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro an. Obwohl der ältere Herr, der das Kind begleitete, von den Zeugen auf den Vorfall angesprochen wurde, ging dieser mit dem Kind, ohne sich darum zu kümmern, davon. Weitere Zeugen, insbesondere Personen, die Hinweise auf das Kind und den begleitenden Herrn geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg, Telefon 07082 79120, zu melden.

