Birkenfeld – Personengruppe attackiert zwei junge Männer

Enzkreis (ots) – Am Samstagabend kam es in der Steingasse von Gräfenhausen zu einem Übergriff auf zwei junge Männer. Die Beiden befanden sich mit etwa 20 weiteren ortsansässigen Jugendlichen am Friedhof, als eine 6-köpfige, südländisch aussehenden, Männergruppe auf sie zukamen. Unmittelbar fing diese Gruppe mit vereinzelnden Jugendlichen einen verbalen Streit an. Drei der sechs unbekannten Männer gingen den 19-jährigen körperlich an und schlugen in unter anderem so hart ins Gesicht, dass die Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Sein 17 Jahre alter Freund wurde ebenfalls ins Gesicht geschlagen.

