Birkenfeld – Platter Reifen verursacht Vollbrand

Birkenfeld (ots) – Nachdem am Dienstagabend ein Fahrzeugführer auf der Kreisstraße 4538 in Richtung Ersinger Kreuz zunächst über einen Gegenstand auf der Fahrbahn fuhr, stand kurz darauf sein Fahrzeug in Flammen.

Der 33-Jährige Mercedes Fahrer befuhr die Regelbaumstraße von Birkenfeld kommend in Richtung Ersinger Kreuz, als er gegen 23.40 Uhr plötzlich über einen Gegenstand auf der Straße fuhr. Beim Weiterfahren merkte er eine Unwucht an seinem Fahrzeug und verringerte seine Geschwindigkeit. In Höhe des Kreisverkehrs Dammfeld, sah er plötzlich Rauch am Heckbereich seines Fahrzeugs aufsteigen, weshalb er sofort anhielt. Ein zu Hilfe eilender Verkehrsteilnehmer versuchte noch erfolglos das Fahrzeug mit seinem Feuerlöscher zu löschen. Der Mercedes stand kurz darauf in Vollbrand und konnte letztlich nur durch die hinzugerufenen ehrenamtlichen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Keltern gelöscht werden.

Ursächlich für den Brand war nach bisherigem Sachstand der platt gefahrene Reifen am rechten Fahrzeugheck.

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden am abgeschleppten Fahrzeug beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

