Birkenfeld – Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Anzeige

Birkenfeld (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Birkenfeld ist ein 80-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der Mann mit seinem Zweirad gegen 12:45 Uhr von der Mühlgasse rechts in die Brucknerstraße ein. Dabei prallte er mit dem Mercedes-Sprinter eines 21-jährigen Verkehrsteilnehmers zusammen, der die Brucknerstraße in Richtung Mühlgasse befuhr. Der Fahrradfahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4635163 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4635163