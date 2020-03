Birkenfeld – Unbekannter bricht in Firma ein

Anzeige

Birkenfeld (ots) – Ein männlicher Unbekannter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Birkenfeld in der Siemensstraße in eine Firma eingedrungen.

Gegen Mitternacht hebelte der Täter eine Fensterscheibe auf, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Im Inneren betrat er sämtliche Stockwerke und verließ das Gebäude letztlich über ein weiteres Fenster. Hierbei konnte der Täter durch einen Zeugen beobachtet werden. Als der Einbrecher diesen wahrnahm, flüchtete er fußläufig in Richtung einer nahegelegenen Schule. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Das Diebesgut sowie die Höhe des Diebstahlsschadens sind bislang nicht bekannt.

Der Unbekannte wird als etwa 1,80 Meter groß und 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Er besitzt ein südländisches Erscheinungsbild und war zur Tatzeit schwarz bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082 7912-0 in Verbindung.

Lena Bischoff, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4548901 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4548901