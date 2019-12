Birkenfeld – Unfall unter Alkohol – Frontalzusammenstoß auf der B294

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Sonntag ereignete sich kurz nach Mitternacht, gegen 00.30 Uhr, ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt. Ein 35-jähriger Mann geriet mit seinem Pkw Kia kurz nach dem Lachenwäldle auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Auto mit einem in Richtung Pforzheim fahrenden Hyundai zusammen. Der 37-jährige Fahrer, seine 33-jährige Mitfahrerin und das wenige Tage alte gemeinsame Kind wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Inwieweit die Alkoholbeeinflussung auch unfallursächlich war, bedarf weiterer Ermittlungen. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Strecke zwischen Pforzheim und Birkenfeld für ca. 2 Stunden gesperrt. Neben einem Notarztwagen und drei Rettungsfahrzeugen war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Birkenfeld mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.

Harald Huber, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4479386 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4479386