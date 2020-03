Birkenfeld – Unfallflucht und hoher Sachschaden

Anzeige

Enzkreis (ots) – Ein unbekannter PKW-Fahrer streifte am Samstag zwischen 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen parkenden Audi A6 in der Dietlinger Straße. Dabei verkratzte der Unbekannte die komplette Fahrzeugseite und verursachte einen Sachschaden von etwa 6000 Euro. Das Polizeirevier Neuenbürg bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter 07082 79120.

