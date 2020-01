Birkenfeld – Unter Alkohol Unfall verursacht

Anzeige

Birkenfeld (ots) – Weil er einen Unfall unter Alkoholeinwirkung verursachte, musste ein 37-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Mann fuhr mit seinem Ford auf der Landstraße 565 von Birkenfeld in Fahrtrichtung Neuenbürg, als er auf Höhe der Kreisstraße 4541 beabsichtigte sein Fahrzeug zu wenden. Ein entgegenkommender 58 Jahre alter Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, weshalb er mit dem Ford kollidierte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Neuenbürg Atemalkoholgeruch fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 0,5 Promille. Der Unfallverursacher gab neben der Blutprobe im Krankenhaus auch seinen Führerschein ab. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

