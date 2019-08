Bischweier, B462 – In falscher Richtung gefahren, Zeugen gesucht

Anzeige

Bischweier (ots) – Durch das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung hat die Lenkerin eines Twingo mindestens drei weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nun auf der Suche nach diesen. Die noch unbekannte Autofahrerin war mit einem weißen Twingo am Dienstagvormittag kurz vor 12 Uhr auf der Auffahrt der L67 in die B462 in Richtung Rastatt aufgefahren und fuhr durch eine 180 Grad Wendung in falscher Richtung auf die Bundesstraße ein. Hierbei gefährdete sie aktuellen Erkenntnissen zufolge mindestens zwei Motorradfahrer und den Lenker eines roten Autos, welche dem Renault ausweichen mussten. Vermutlich, weil sie ihren Fehler bemerkte, hat die Autofahrerin die nächste Ausfahrt genutzt und die B 462 verlassen. Die genannten, gefährdeten Verkehrsteilnehmer oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /ma

