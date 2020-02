Bischweier – Couragierte Zeugin

Anzeige

Bischweier (ots) – Ein Fahrraddiebstahl aus dem vergangenen Jahr klärte sich am frühen Donnerstagabend durch eine couragierte Zeugin. Diese sah gegen 18:45 Uhr in der Bahnhofstraße wie ein 24-Jähriger auf ein ihr offenbar bekanntes Fahrrad stieg und damit losfahren wollte. Nachdem sie den jungen Mann ansprach und das Fahrrad so genauer betrachten konnte, bemerkte sie, dass es sich um das entwendete Rad ihres Lebensgefährten handelte. Dieses wurde, verschlossen, im Oktober 2019 aus einem Hof entwendet. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei, konnte sie den Mann festhalten. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4514099 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4514099