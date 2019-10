Bischweier – Fahrzeug weggerollt

Anzeige

Bischweier (ots) – Selbstständig machte sich am Morgen des Mittwochs ein im Wohngebiet abgestellter Ford. Gegen 10:30 Uhr stellte der Fahrzeuginhaber sein Gefährt vermutlich mit nicht richtig angezogener Handbremse am Fahrbahnrand der Straße Winkelberger Höhe ab. Kurz darauf rollte dieses rückwärts die Straße über den Gehweg hinab und kam erst im Hof eines anderen Anwesens, wo es gegen eine Gartenmauer prallte, zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.300 Euro.

