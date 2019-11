Bischweier – Starker Qualm

Anzeige

Bischweier (ots) – Demontagearbeiten in einem Gebäude in der Kuppenheimer Straße riefen im Verlauf des späten Mittwochabend Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kuppenheim und Bischweier sowie die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf den Plan. Nach ersten Ermittlungen vor Ort dürfte Funkenflug dafür gesorgt haben, dass sich in einem Gebläse zurückgebliebene Holzspäne entzündeten und so für eine deutliche Rauchentwicklung sorgten. Die angerückten Wehrleute löschten die Glutnester zeitig ab, sodass es letztlich zu keinem Sachschaden kam.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4439952