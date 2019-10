Bischweier – Technischer Defekt

Anzeige

Bischweier (ots) – Nach derzeitigem Sachstand dürfte ein technischer Defekt für einen Brand am heutigen frühen Morgen auf einem Firmengelände in der Kuppenheimer Straße verantwortlich gewesen sein. Kurz nach Mitternacht wurde ein Arbeiter auf das Feuer an einer Maschine aufmerksam und hielt es bis zum Eintreffen der Wehrleute aus Bischweier und Kuppenheim in Schach. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Gaggenau bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

