Bischweier – Von der Fahrbahn abgekommen

Bischweier (ots) – Nach einem Unfall am Mittwochabend in der Bahnhofstraße, musste die Feuerwehr Bischweier ausrücken. Gegen 18:20 Uhr war dort ein Skoda-Fahrer in Richtung Kuppenheim unterwegs, als er offenbar in Folge eines Fahrfehlers im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Auto prallte dort gegen einen größeren Sandsteinfindling, der dadurch um einen halben Meter versetzt wurde. Aufgrund der Beschädigungen am Skoda trat aus diesem Öl aus und verteilte sich auf Gehweg und Straße. Die Verunreinigung konnte durch die Wehrleute beseitigt werden. Das Auto, an dem Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Fahrer selbst blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

