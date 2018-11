Blinder bittet um Hilfe und wird stattdessen ausgeraubt

Anzeige

Von wegen Hilfsbereitschaft: Ein blinder Mann hat am Wochenende in Nürnberg einen Passanten um Hilfe gebeten – und ist stattdessen von ihm ausgeraubt worden. Die Polizei hat wohl wenig Hoffnung, den Übeltäter zu fassen.

Der 34-jährige, blinde Mann, war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Nürnberg unterwegs. Laut Polizei sprach er einen Passanten an und bat ihn, ein Taxi für ihn zu bestellen. Statt zu helfen, schlug der Unbekannte dem Blinden mit der Faust ins Gesicht und raubte ihn aus. Dabei erbeutete er neben dem Smartphone des 34-Jährigen fünf Euro Bargeld.

Schwierige Suche nach dem Täter

Die Kriminalpolizei Mittelfranken sucht nun Zeugen, hat aber wohl wenig Hoffnung auf Erfolg: Bislang habe sich für die nächtliche Tat bisher kein Zeuge gemeldet. „Es wird schwierig, den Täter zu finden. Ich sehe die Chancen sehr gering“, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber der Passauer Neuen Presse.