Bollenbach – Unfall mit Sachschaden

Bollenbach (ots) – Zu einem Unfall kam es am Sonntagmorgen auf der B 33, als ein 74-Jähriger mit seinem VW von Bollenbach in Richtung Haslach fahren wollte. Hierbei überfuhr der ältere Mann nach bisherigen Erkenntnissen die dortige Stoppstelle und stieß mit einer von Offenburg kommenden Hyundai-Fahrerin zusammen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. /sp

