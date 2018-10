BPOLI-KA: Besitzer eines sichergestellten Kinderfahrrads gesucht

Anzeige

Sichergestelltes Kinderfahrrad



Karlsruhe (ots) – Am 28. Oktober 2018 stellte die Bundespolizei nach einem telefonischen Hinweis in der Nähe des Haltepunktes Karlsdorf-Neuthard ein Fahrrad sicher. Der Ablageort sowie die späte Uhrzeit lassen vermuten, dass es sich hierbei um Diebesgut handeln könnte. Das Kinderfahrrad der Marke „Junc“ in mattem Rot, welches vermutlich einem acht- bis zehnjährigen Mädchen gehört, wurde bisher nicht als gestohlen gemeldet. Der Eigentümer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-120 160 zu melden.

