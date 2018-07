BPOLI-KA: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr: Fahrräder auf Gleise gelegt

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 5 Uhr morgens überfuhr ein Autozug auf der Fahrt von Mannheim nach Stuttgart, auf Höhe von Neulußheim (Bahnkilometer 23,1), ein Fahrrad.

Der Triebfahrzeugführer leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein. Er entfernte das Fahrrad aus dem Gleisbereich und verständigte die Bundespolizei. Auf der Strecke in Fahrtrichtung Mannheim stellte er ein weiteres Fahrrad fest, welches in den Gleisbereich gelegt worden ist. Auch dieses entfernte er.

Am Triebfahrzeug wurden leichte Beschädigungen festgestellt. Der Unfallzug konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen. Die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-120 160 oder unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter 0800-6 888 000 zu melden.

