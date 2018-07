BPOLI-KA: Gemeinsame Kontrollen im Bereich des Hauptbahnhofes Heidelberg

Karlsruhe (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe führte am vergangenen Freitag im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg, gemeinsam mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, schwerpunktmäßige Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen am Hauptbahnhof, am Willy-Brandt-Platz und den angrenzenden Gleisanlagen durch.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag unter anderem in der Bekämpfung der Gewalt- und Eigentumskriminalität sowie in der Überwachung des Hauptbahnhofs und des Vorplatzes hinsichtlich aggressiv bettelnder Personen.

Im Zeitraum von 16 Uhr bis 21 Uhr haben die eingesetzten Beamten 56 Personen überprüft. Hierbei wurden eine Straftat und drei Aufenthaltsermittlungen festgestellt. Weiterhin konnten zwei Personen festgenommen werden, die im polizeilichen Fahndungssystem gesucht worden sind.

Die gemeinsamen Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen werden auch künftig fortgesetzt.

