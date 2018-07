BPOLI-KA: „Sieben auf einen Streich“

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende verhafteten Beamte der Bundespolizei insgesamt sieben Personen in den Hauptbahnhöfen Karlsruhe und Mannheim sowie am Bahnhof Karlsruhe-Durlach. Sechs der verhafteten Personen wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die sechs Männer und eine Frau im Alter von 23 bis 70 Jahren wurden im Rahmen von Personenkontrollen festgenommen. Gegen die Personen lagen Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen, Diebstahl und Unterschlagung vor.

Eine 61-jährige Deutsche konnte die Geldstrafe in Höhe von 300 Euro begleichen und somit einer Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Die sechs Männer aus Deutschland, Indien, Polen und Gambia konnten die jeweiligen Geldstrafen zwischen 150 Euro und 1.300 Euro nicht begleichen und müssen nun die Ersatzfreiheitsstrafen zwischen 15 Tagen und 130 Tagen absitzen.

