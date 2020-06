Brand eines Wohnhauses in Neuenbürg-Dennach

Anzeige

Neuenbürg-Dennach Enzkreis (ots) – Gegen 22.15 Uhr geriet ein Wohnhaus In Neuenbürg-Dennach, in der Hauptstraße in Brand. Das Feuer brach in einer Scheune aus, die mit dem Wohnhaus baulich verbunden ist. Das Feuer breitete sich über den Dachstuhl aus und griff auf das Wohnhaus über. Durch einen Rauchmelder wurden die drei Bewohner des Hauses gewarnt. Sie konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Ursache des Brandes dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät oder an einer Stromleitung gewesen sein. Durch den Brand wurde das Haus schwer beschädigt. Es ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro betragen. Die dreiköpfige Familie, die das Haus bewohnte, kam bei Bekannten unter. Während der Löscharbeiten mussten auch zwei angrenzende Wohnhäuser evakuiert werden. Die Feuerwehren Neuenbürg, Pforzheim und Eisingen waren mit insgesamt zwölf Fahrzeugen und 60 Feuerwehrleuten im Einsatz. Zusätzlich waren fünf Fahrzeuge des Rettungsdienstes am Brandort. Von der Polizei waren drei Streifen eingesetzt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4633721 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4633721