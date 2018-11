Brand in Steinach

Anzeige

Steinach (ots) – In der Nacht zum Dienstag brannte in der Badener Straße ein unter einem Vorbau abgestellter Mülleimer. Der Vorbau wurde durch das Feuer zerstört und die Wand des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

