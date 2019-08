Brand in Tiefgarage

Anzeige

Bretten (ots) – Am 01.08.2019 wurde die Freiwillige Feuerwehr Bretten um 23:30 Uhr zu einem Tiefgaragenbrand alarmiert. Eine aufmerksame Bürgerin sah Flammen in der Tiefgarage „Am Seedamm“, weshalb sie umgehend den Notruf bei der ILS Karlsruhe absetzte. Die Freiwillige Feuerwehr Bretten war unter der Leitung von Kommandant Oliver Haas im Einsatz. In einem Treppenhaus kam es zu einem Kabelbrand, welcher schnell gelöscht werden somit weiterer Schaden verhindert werden konnte. Die Tiefgarage war jedoch stark verraucht und wurde mit mehreren Lüftern entraucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Informationen erhalten Sie in den nächsten Tagen über den Newsletter des Kreisfeuerwehrverbands Karlsruhe.

