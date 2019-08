Brand in Winzergenossenschaft

Anzeige

Oberkirch (ots) – Durch einen technischen Defekt an einem Kompressor kam es in einer Zwischendecke zum Speicher zu einem Brandausbruch. Von der Feuerwehr wurde das Dach großflächig abgedeckt, um an den Brandherd zu gelangen. Der Schaden beläuft sich auf ca.50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Das Dach wurde von der Feuerwehr wieder verschlossen.

