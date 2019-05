Brennendes Wohnmobil

Anzeige

A5 Bühl (ots) – Ein in Brand geratenes Wohnmobil sorgte am Sonntagnachmittag auf der A5 für einen kilometerlangen Stau. Kurz vor der Anschlussstelle Bühl in Fahrtrichtung Süden bemerkte der Fahrer Rauch im Fahrzeug. Er konnte noch auf den Seitenstreifen fahren und mit seiner Begleiterin das Fahrzeug verlassen, bevor der Brand ausbrach. Zur Brandbekämpfung musste die Südfahrbahn voll gesperrt werden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf 60.000 Euro. Die Höhe des Fahrbahnschadens kann noch nicht eingeschätzt werden. Der Brand brach im Bereich des Kühlschrankes aus.

