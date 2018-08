Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Bretten (ots) – Die 17-jährige Sozia, die bei einem Frontalzusammenstoß am Montagabend um 22.20 Uhr von einem Leichtkraftrad auf die Straße geschleudert wurde, ist am Dienstag in einer Heidelberger Klinik verstorben. Sie war Beifahrerin auf dem … Lesen Sie hier weiter…

