Bretten – Arbeiter wird von Gabelstapler erfasst

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 01:30 Uhr kam es in einer Firma in Bretten zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Hierbei wurde eine 18 Jahre alte Arbeiterin schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand übersah ein 64-Jahre alter Staplerfahrer beim Rückwärtsfahren, die hinter ihm von einem Tor weglaufende Arbeiterin. Die junge Frau wurde erfasst und am Fuß schwer verletzt.

