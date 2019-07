Autofahrer baut nach Anblick von Fußgängerin Unfall

Anzeige

Ein 29-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagnachmittag in Bretten von einer Fußgängerin ablenken lassen und deswegen einen Unfall gebaut. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Mittwoch mit.

Der Mann sei gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Hohkreuzstraße in Richtung Weißhofer Straße gefahren. Sein Blick schweifte auf „eine attraktive Frau, die auf dem dortigen Gehweg in Richtung Reuchlinstraße unterwegs war“, wie es in der Mitteilung weiter hieß.

29-Jähriger gerät in den Gegenverkehr

Durch den Anblick habe sich der 29-Jährige dermaßen vom Verkehr ablenken lassen, dass er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Fahrzeug zusammengestoßen sei.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Polizei stellte laut Mitteilung fest, dass der 29-Jährige angetrunken war. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

